Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : résultats positifs pour Dupixent chez l'enfant Cercle Finance • 13/10/2020 à 07:25









(CercleFinance.com) - Sanofi indique qu'un essai pivot de phase III consacré à son Dupixent (dupilumab) a atteint ses critères d'évaluation primaire et secondaire chez des enfants âgés de six à 11 ans souffrant d'asthme modéré à sévère. Il a observé une réduction significative du nombre de crises d'asthme sévères, pouvant atteindre 65% sur un an par rapport au placebo, et une amélioration significative et rapide de la fonction respiratoire dans un délai de deux semaines, maintenue jusqu'à 52 semaines. Ajoutant que les résultats 'confirment le profil d'innocuité bien établi du Dupixent', Sanofi prévoit des soumissions réglementaires d'ici au premier trimestre 2021, aux États-Unis et dans l'Union européenne, pour les enfants âgés de six à 11 ans.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris 0.00%