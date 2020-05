Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : résultats positifs pour Dupixent Cercle Finance • 25/05/2020 à 09:19









(CercleFinance.com) - Sanofi et Regeneron annoncent les résultats positifs de la partie A de l'essai pivot de phase III évaluant Dupixent (dupilumab) dans le traitement de l'oesophagite à éosinophiles chez des patients âgées de 12 ans et plus, atteignant les deux critères d'évaluation co-principaux. Les deux groupes de santé précisent que Dupixent a permis d'obtenir des améliorations cliniques et anatomiques significatives, y compris une amélioration de la dysphagie, avec une réduction de 69% des symptômes sous Dupixent, contre 32% sous placebo. 'Dupixent est le premier et le seul médicament biologique ayant donné des résultats positifs cliniquement significatifs dans le cadre d'un essai de phase III menée auprès de cette population de patients', soulignent-ils, ajoutant que la partie B de l'essai est en cours.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.38%