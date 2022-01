Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: résultats positifs dans le prurigo nodulaire information fournie par Cercle Finance • 19/01/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de résultats positifs pour un deuxième essai de phase III évaluant Dupixent (dupilumab) chez des adultes présentant un prurigo nodulaire non contrôlé, une maladie chronique de la peau portant une signature inflammatoire de type 2.



Cet essai a atteint son critère d'évaluation primaire et ses principaux critères d'évaluation secondaires, et montré une diminution significative des démangeaisons et lésions cutanées comparativement à un placebo, après 24 semaines de traitement expérimental.



Ces données confirment les résultats positifs rapportés antérieurement de l'essai PRIME2 de phase III et seront soumises aux autorités réglementaires partout dans le monde à compter du premier semestre de cette année.





