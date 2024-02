Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: résultats positifs dans la sclérose en plaques information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 15:26









(CercleFinance.com) - Sanofi fait savoir que le New England Journal of Medicine a publié les résultats positifs d'un essai de phase II ayant démontré que le frexalimab avait permis de ralentir significativement l'activité de la maladie chez des personnes atteintes de sclérose en plaques (SEP) récurrente-rémittente.



L'étude montre une diminution de 89 % et 79 % de l'apparition de nouvelles lésions en T1 rehaussées par le gadolinium, respectivement dans le groupe traité par la dose la plus élevée et dans le groupe traité par la dose la plus faible, comparativement au placebo ─ ce qui correspondait au critère d'évaluation primaire.



Les résultats montrent également que les deux doses de frexalimab ont permis d'obtenir une diminution significative des lésions en T2.



Selon le Dr Patrick Vermersch, Ph.D., de l'université de Lille, ces résultats représentent 'des données importantes non seulement pour le traitement potentiel de la sclérose en plaques, mais aussi pour l'ensemble de la communauté de la sclérose en plaques'.



'Il convient de noter qu'à la semaine 12, les deux doses de frexalimab étudiées ont permis d'obtenir une diminution prononcée des nouvelles lésions [...] et leur effet s'est bien maintenu au fil du temps, surtout dans le groupe de patients traités par la dose la plus élevée de frexalimab ', a-t-il ajouté.



Sanofi rapporte par ailleurs avoir lancé des essais cliniques de phase III sur frexalimab dans le traitement de la SEP récurrente-rémittente et le la SEP progressive secondaire non récurrente.







