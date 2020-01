Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : résultats positifs d'essais sur l'olipudase alfa Cercle Finance • 30/01/2020 à 07:16









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que l'olipudase alfa a donné des résultats positifs dans le cadre de deux essais cliniques distincts évaluant son apport dans le traitement du déficit en sphingomyélinase acide chez l'adulte et l'enfant. 'L'olipudase alfa est la première et la seule enzymothérapie substitutive expérimentale au stade avancé de développement pour le traitement de cette maladie. Aucun traitement n'a encore été approuvé pour le déficit en sphingomyélinase acide', souligne-t-il. Les résultats de ces deux essais seront présentés dans le cadre de prochains congrès médicaux et formeront la base des demandes d'approbation que le groupe de santé français entend présenter à l'échelle mondiale à partir du second semestre de 2021.

