Sanofi : résultats encourageants pour nirsevimab contre le VRS

L'essai consacré au nirsevimab a atteint son critère d'évaluation principal et a permis d'observer une réduction absolue statistiquement significative des infections des voies respiratoires inférieures causées par le VRS, chez les nourrissons prématurés et à terme en bonne santé, comparativement au placebo, pendant toute la durée d'une saison type de circulation du VRS. (photo d'illustration. Crédit photo : Pixabay - fernando zhiminaicela)

(AOF) - Sanofi a annoncé que les premiers résultats de l'essai Melody de phase III montraient que le nirsevimab réduit les infections des voies respiratoires inférieures causées par le virus respiratoire syncytial (VRS) nécessitant une prise en charge médicale (dans le cadre d'une hospitalisation ou en ambulatoire), chez les nourrissons prématurés et à terme en bonne santé. Le VRS est la cause la plus fréquente d'infections et la principale cause d'hospitalisation chez les nourrissons.

Aucune différence cliniquement significative n'a été observée dans les résultats de sécurité entre les groupes nirsevimab et placebo. Dans le cadre de l'essai, le profil global de sécurité du nirsevimab est resté cohérent avec les résultats rapportés antérieurement.

Ces résultats seront présentés dans le cadre d'un prochain congrès scientifique et devraient former la base de prochaines soumissions réglementaires.

LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.

Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.

Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.

D'excellentes perspectives pour le secteur

Selon Moody's le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser de 4 à 6 % en 2021, contre 2 à 4 % prévus initialement.

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

A côté des opportunités existent également des menaces au rang desquelles figurent les baisses de prix potentielles, en particulier aux États-Unis, premier marché mondial. La montée en puissance des biosimilaires (génériques des médicaments biologiques) devrait également contribuer à tirer les prix vers le bas.