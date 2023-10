Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: résultats encourageants dans le diabète de type 1 information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 11:12









(CercleFinance.com) - Sanofi a dévoilé mercredi des données de phase III montrant que son anticorps monoclonal Tzield avait le potentiel de ralentir l'installation d'un diabète de type 1 chez les enfants et adolescents.



L'essai a atteint son critère d'évaluation primaire en permettant une meilleure préservation des cellules bêta, attestée par un ralentissement significatif de la baisse des taux moyens de peptides C comparativement à un placebo.



Cette différence jugée 'significative' indique que le Tzield a le potentiel de ralentir la progression vers un diabète de type 1 clinique (ou de stade 3) chez les enfants et adolescents, explique le laboratoire.



Les principaux critères d'évaluation secondaires, qui incluaient le taux d'hémoglobine glyquée (HbA1c), les épisodes d'hypoglycémie et l'administration d'insuline, n'ont toutefois pas atteint un seuil de signification statistique, précise Sanofi.



Ces nouvelles données ont été présentées aujourd'hui à l'occasion du congrès de la Société internationale du diabète de l'enfant et l'adolescent (ISPAD) qui se tient à Rotterdam (Pays-Bas).



Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune chronique, causée par la destruction des cellules bêta sécrétrices d'insuline.



Le titre Sanofi était stable mercredi à la Bourse de Paris suite à ces annonces.





