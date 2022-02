Sanofi : résultats 2021 bien orientés

Le résultat net des activités du groupe est ressorti à 1,73 milliard, en progression de 10,2% à taux de change constant. (crédit photo : Sanofi)

(AOF) - Sanofi a réalisé au quatrième trimestre 2021 un bénéfice net des activités de 1,38 euro par action, en hausse de 9,8% à taux de change constant. Le résultat net des activités est ressorti à 1,73 milliard, en progression de 10,2% à taux de change constant. Le résultat opérationnel des activités a atteint 2,256 milliards, en hausse 6,9% à taux de change constant. Le chiffre d'affaires est ressorti à 9,994 milliards, en progression de 4,1% à taux de change constant. En données publiées, les ventes affichent un gain de 6,5%.

Au quatrième trimestre, la Médecine de Spécialités devient la première entité commerciale en termes de ventes (à 3,487 milliards, +21,3% à taux de change constant) portée par la performance de Dupixent (+53,1% à taux de change constant).

Les ventes des Vaccins ont reculé de 6,5% malgré la forte performance en Europe, en raison de la diminution des vaccinations contre la grippe aux États-Unis et des livraisons records au troisième trimestre.

Les produits stratégiques de la Médecine Générale sont en hausse de 2,1%; les ventes de la Médecine Générale (-3,8%) reflètent la priorisation et les cessions, a indiqué Sanofi.

La Santé Grand Public poursuit sa dynamique de croissance (+5,6%) portée par les catégories Toux & rhume, Douleur et Santé digestive.

Sur l'année, le bénéfice net des activités est ressorti à 6,56 euros, en progression de 15,5% à taux de change constant. Le résultat net des activités a atteint 8,213 milliards, en augmentation de 15,5%. Le résultat opérationnel des activités a atteint 10,714 milliards, en progression de 13,3%. La marge opérationnelle des activités est en hausse de 1,3 point à 28,4%, reflétant l'amélioration de la marge brute et l'efficacité opérationnelle.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 37,761 milliards, en hausse de 7,1% à taux de change constant. A données publiées, il grimpe de 4,8%.

Les ventes de Dupixent ont bondi de 52,7% 5,249 milliards. Celles des Vaccins ont augmenté de 6,8% à 6,323 milliards.

Pour 2022, Sanofi anticipe un bénéfice net des activités des activités 2022 en croissance “low double-digit“ (dans le bas de la fourchette à deux chiffres) à taux de change constant.

Le Conseil d'administration du 3 février a proposé un dividende de 3,33 EUROS soit une hausse de 4,1%.

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.