Sanofi : restructuration de l'accord sur Praluent finalisée

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce avoir finalisé le projet de restructuration lié à Praluent (alirocumab) avec Regeneron, restructuration qui 'simplifie la collaboration sur les anticorps entre les deux entreprises, augmente l'efficacité et rationalise les opérations relatives à Praluent'. À compter du 1er avril 2020, Sanofi aura l'entière responsabilité de Praluent en dehors des États-Unis et Regeneron l'entière responsabilité aux États-Unis. Les deux groupes de santé ont conclu des accords pour répondre aux besoins de fabrication à court terme. Sanofi continue de travailler sur l'évaluation de la restructuration liée à Kevzara, compte tenu des programmes cliniques américains et mondiaux récemment lancés évaluant Kevzara chez des patients hospitalisés présentant une forme sévère de Covid-19.

