Sanofi: responsable de la médecine de spécialités nommé

(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de la nomination de Brian Foard, son directeur pays aux Etats-Unis, à la tête de l'entité commerciale mondiale médecine de spécialités, nomination à effet immédiat, par laquelle il devient membre du comité exécutif du groupe de santé.



Brian Foard, qui occupait les fonctions de responsable de la médecine de spécialités Amérique du Nord et de directeur pays aux Etats-Unis, assurait depuis septembre 2023 la responsabilité par intérim de l'entité mondiale médecine de spécialités.



Il dispose de plus de vingt ans d'expérience dans le domaine de la biopharma spécialisée et a été maître d'oeuvre du lancement réussi de Dupixent dans plus de cinquante pays pour de multiples indications et groupes d'âge, avant d'occuper son poste actuel.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.72%