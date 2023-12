Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: résiliation de l'accord avec Maze sur le MZE001 information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de la décision de la Federal Trade Commission des États-Unis de demander une injonction préliminaire contre son projet d'accord de licence avec Maze Therapeutics, annoncé le 1er mai dernier.



Cet accord concerne le MZE001, dont le programme de phase I est terminé et qui est développé pour le traitement de la maladie de Pompe - une maladie rare d'origine génétique, souvent mortelle, qui affecte le coeur et les muscles squelettiques.



Au vu des retards qu'un litige prolongé risque d'occasionner, Sanofi a estimé qu'il 'ne serait pas dans l'intérêt supérieur des patients de contester ce litige' et a donc décidé de résilier l'accord conclu avec Maze, conformément aux dispositions prévues.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris 0.00%