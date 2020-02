Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : renoue avec 93E, son zénith des 10 et janvier. Cercle Finance • 06/02/2020 à 15:11









(CercleFinance.com) - Sanofi renoue avec 93E, son zénith intraday des 10 et janvier: d'ores et déjà, le titre semble idéalement positionné pour batte son record de clôture de 92,72E. Après un mouvement de balancier vers 86,7E, Sanofi pour s'élancer vers 98,7E et la tentation d'aller chercher les 100E devrait alors être intense.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +3.07%