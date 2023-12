Sanofi renonce à un accord avec une biotech américaine pour éviter un litige

Le groupe pharmaceutique français Sanofi a annoncé mettre fin à un projet d'accord de licence avec Maze Therapeutics concernant un médicament développé pour traiter une maladie génétique rare après des préoccupations antitrust exprimées par les autorités américaines.

( AFP / ERIC PIERMONT )

La Commission fédérale du commerce aux Etats-Unis (FTC) a décidé lundi de demander une injonction préliminaire et une ordonnance restrictive temporaire contre le projet d'accord de licence exclusive entre Sanofi et la biotech américaine Maze Therapeutics, annoncé début mai.

Une démarche visant à "empêcher Sanofi d'acquérir le traitement MZE001, pendant la durée de la procédure administrative" qui doit déterminer si l'acquisition proposée viole ou non la loi antitrust américaine, souligne le communiqué de la FTC publié lundi soir.

La FTC estime en effet qu'un tel accord avec Maze Therapeutics, "évalué jusqu'à 755 millions de dollars, éliminerait un concurrent naissant disposé à défier le monopole de Sanofi sur le marché du traitement de la maladie de Pompe".

La maladie de Pompe est une maladie neuromusculaire rare (myopathie) qui provoque des lésions musculaires progressives et une perte de la fonction musculaire.

La Commission considère que cette transaction "étendrait non seulement la puissance de monopole de Sanofi dans les traitements de la maladie de Pompe mais réduirait aussi la compétition en matière d'innovation pour développer de nouveaux traitements" ce qui reviendrait à "refuser aux patients et médecins les bénéfices de la concurrence, dont des prix plus bas".

Selon elle, Sanofi facture des centaines de milliers de dollars pour un traitement annuel reposant sur ses thérapies intraveineuses contre la maladie de Pompe.

Le MZE001 développé par Maze est un inhibiteur de la glycogène synthase 1 (GYS1), sous forme de comprimé à avaler deux fois par jour, ce qui "réduirait significativement le fardeau (d'administration) du traitement pour les patients", souligne la FTC.

La première phase d'essais cliniques sur l'humain du MZE001 est terminée.

La FTC estime que "Sanofi a identifié MZE001 comme une menace significative à son monopole lucratif dans la maladie de Pompe peu après que Maze a dévoilé publiquement ses projets de développement en 2021".

En raison de "la contestation par la FTC", le laboratoire français a jeté l'éponge.

"Au vu des retards qu’un litige prolongé risque d’occasionner, Sanofi est parvenue à la conclusion qu’il ne serait pas dans l’intérêt supérieur des patients de contester ce litige et a donc décidé de résilier l’accord conclu avec Maze, conformément aux dispositions prévues dans l’accord", indique-t-il dans un communiqué.