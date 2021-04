SANOFI renforce son engagement sociétal

(AOF) - Paul Hudson, directeur général de Sanofi, a présenté plusieurs projets clés que le groupe mettra en œuvre pour amplifier l'impact de sa stratégie de Responsabilité Sociétale. Intégré à la stratégie long terme de Sanofi, l'engagement de l'entreprise repose sur 4 piliers essentiels où Sanofi dispose des meilleurs atouts pour faire la différence : l'accès aux médicaments, le soutien aux communautés vulnérables, la préservation de l'environnement et l'inclusion et la diversité de ses collaborateurs.

" La pandémie nous a contraint à remettre en question presque tous les aspects de notre quotidien : nos modes de vie, nos manières de travailler et les liens que nous entretenons avec nos communautés et la planète. Aussi difficile que l'année 2020 ait pu être, elle nous a aussi rapproché - Sanofi et l'industrie pharmaceutique dans son ensemble - au plus près de notre raison d'être. Ce contexte forcément unique nous a amené à élever notre ambition en matière de responsabilité sociétale de l'entreprise, et à l'intégrer encore davantage à notre mission de santé publique et à notre vision pour un avenir meilleur ", a déclaré Paul Hudson.

AOF - EN SAVOIR PLUS

D'excellentes perspectives pour le secteur

Selon Moody's le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser de 4 à 6 % en 2021, contre 2 à 4 % prévus initialement.

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

A côté des opportunités existent également des menaces au rang desquelles figurent les baisses de prix potentielles, en particulier aux États-Unis, premier marché mondial. La montée en puissance des biosimilaires (génériques des médicaments biologiques) devrait également contribuer à tirer les prix vers le bas.