Sanofi renforce sa collaboration avec Translate Bio dans les vaccins

PARIS, 23 juin (Reuters) - Sanofi SASY.PA a annoncé mardi un renforcement de son partenariat avec Translate Bio TBIO.PA afin de développer des vaccins à ARN messager pour la prévention des maladies infectieuses, le laboratoire français acceptant de verser dans un premier temps 425 millions de dollars (377 millions d'euros) avant de futurs paiements potentiels pouvant atteindre 1,9 milliard de dollars. Ce premier versement se compose de 300 millions de dollars en liquidités et d'une participation au capital de Translate Bio à hauteur de 125 millions de dollars au prix de 25,59 dollars par action, soit une prime de 50% par rapport à la moyenne mobile des cours de clôture de l'action calculée sur 20 jours, a précisé Sanofi, déjà lié depuis 2018 par un accord de collaboration et de licence avec Translate Bio. Sanofi recevra les droits mondiaux exclusifs pour développer, fabriquer et commercialiser des vaccins contre les maladies infectieuses grâce à la technologie de Translate Bio. Les paiements potentiels concernent notamment le développement d'un vaccin contre le COVID-19. (Nicolas Delame et Bertrand Boucey)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -1.16% TRANSLATE BIO NASDAQ +6.14%