Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : remonte au contact de la résistance des 89E Cercle Finance • 12/07/2021 à 17:35









(CercleFinance.com) - Sanofi remonte au contact des 89E, c'est à dire de la résistance testée les 16 et 28 juin. La dernière oscillation vers 85,8E (plancher du 8 juin puis 8 juillet) induit un potentiel de progression vers 92,2E, avec comme objectif immédiat la fermeture du 'gap' des 91,33E du 22 juillet 2020.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +1.81%