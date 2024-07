Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: relèvement de l'objectif de BNPA annuel information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Sanofi indique estimer que son BNPA des activités de 2024 devrait être stable à TCC (taux de changes constants), et non plus en baisse 'dans le bas de la fourchette à un chiffre à TCC', grâce à une exécution accélérée de sa transformation axée sur son portefeuille de R&D.



Sur son deuxième trimestre, son BNPA des activités s'est établi à 1,73 euro, en hausse de 4% (toujours à TCC), pour un chiffre d'affaires de plus de 10,7 milliards, en progression de 10,2% tirée notamment par son produit-phare Dupixent (+29,2%).



Si les ventes de vaccins ont baissé de 4,8%, celles d'Opella (santé grand public) se sont accrues de 9,6% avec l'acquisition de Qunol, et les nouveaux lancements pharmaceutiques ont progressé de 80,4%, soutenus par Altuviiio, Nexviazyme, Rezurock et Sarclisa.





Valeurs associées SANOFI 96,79 EUR Euronext Paris +3,44%