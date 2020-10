Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi relève encore sa prévision de bénéfice net pour 2020 Reuters • 29/10/2020 à 08:10









(Actualisé avec autres éléments de résultats, contexte) PARIS, 29 octobre (Reuters) - Sanofi SASY.PA a une nouvelle fois révisé à la hausse son objectif de bénéfice net par action (BNPA) à la faveur de résultats légèrement meilleurs que prévu au troisième trimestre, soutenus par le succès du médicament Dupixent et la forte demande pour le vaccin contre la grippe. Le groupe pharmaceutique a dit jeudi tabler sur un BNPA des activités en hausse de 7% à 8% à taux de changes constants pour 2020, alors qu'il prévoyait auparavant une progression comprise entre 6% et 7%. Le résultat net des activités a progressé de 9,4% au troisième trimestre à taux de changes constants, à 2,3 milliards d'euros, tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 5,7% à 9,48 milliards d'euros. Le consensus des analystes établi par Refinitiv faisait ressortir en moyenne pour la période un résultat net de 2,27 milliards et un chiffre d'affaires de 9,75 milliards. Cette performance meilleure que prévu s'explique par le succès du Dupixent, un traitement contre la dermatite atopique dont les ventes ont bondi de 68,6% à taux de changes constants au troisième trimestre. Sanofi a aussi profité du dynamisme de son activité de vaccins, dont le chiffre d'affaires a progressé de 13,6% à la faveur d'une forte demande de vaccins contre la grippe dans l'hémisphère Nord. Le groupe pharmaceutique est aussi engagé dans la course mondiale au vaccin contre le COVID-19. Sanofi réalise actuellement un essai clinique de phase I/II pour son candidat-vaccin contre le COVID-19 développé en partenariat avec le britannique GlaxoSmithKline GSK.L . Il développe en parallèle un autre candidat-vaccin en partenariat avec Translate Bio, pour lequel il devrait bientôt mener des essais chez l'homme. Aucun de ces deux vaccins ne figure parmi les projets les plus avancés mais Sanofi espère que son expérience dans le vaccin contre la grippe lui donnera in fine un avantage. (Matthias Blamont et Blandine Hénault, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.01% GLAXOSMITHKLINE LSE +0.57%