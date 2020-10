Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi relève encore sa prévision de bénéfice net pour 2020 Reuters • 29/10/2020 à 07:31









PARIS, 29 octobre (Reuters) - Sanofi SASY.PA a une nouvelle fois révisé à la hausse son objectif de bénéfice net par action (BNPA) des activités à la faveur de résultats légèrement meilleurs que prévu au troisième trimestre, soutenus par la division de médecine de spécialités et celle des vaccins. Le groupe pharmaceutique a dit jeudi tabler sur un BNPA des activités en hausse de 7% à 8% à taux de changes constants pour 2020, alors qu'il prévoyait auparavant une progression comprise entre 6% et 7%. Le résultat net des activités a progressé de 9,4% au troisième trimestre à taux de changes constants, à 2,3 milliards d'euros, tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 5,7% à 9,48 milliards d'euros. Le consensus des analystes établi par Refinitiv faisait ressortir en moyenne pour la période un résultat net de 2,27 milliards et un chiffre d'affaires de 9,75 milliards. (Matthias Blamont, Blandine Hénault pour la version française)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -2.42%