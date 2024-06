Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi : refranchit les 90,5E, surveiller 91E information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 16:57









(CercleFinance.com) - Sanofi refranchit les 90,5E et se rapproche de la résistance des 91E du 7 juin.

Le prochain objectif sera le comblement du 'gap' des 93,53E du 13 mai (résistance oblique moyen terme), avant d'espérer retracer le zénith des 94E du 10 mai puis des 95,65E du 12 janvier.





Valeurs associées SANOFI 90,75 EUR Euronext Paris +3,57%