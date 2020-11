Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : refranchit les 87E, les 94E en vue ? Cercle Finance • 11/11/2020 à 12:20









(CercleFinance.com) - Sanofi refranchit les 87E, son zénith de clôture du 4/11 et semble bien parti pour retracer la résistance des 89E du 16/09, l'objectif suivant n'étant autre que le plus haut estival des 94,3E du 19 juin et 20 juillet (voir 94,56E le 21/07 à l'ouverture).

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +3.02%