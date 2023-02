Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : rechute de -5% vers 82,3E information fournie par Cercle Finance • 03/02/2023 à 10:46









(CercleFinance.com) - Sanofi rechute de -5% vers 82,3E et retrace son plancher du 11 novembre 2022.

Le prochain support se dessine vers 80E et il correspond au support testé du 25/08 au 19/09 puis le 20 octobre dernier.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -3.53%