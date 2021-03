Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : rebondit vers 81,6E, au plus haut depuis le 8/2/2021 Cercle Finance • 15/03/2021 à 19:00









(CercleFinance.com) - Sanofi rebondit vers 81,6E et se retrouve au plus haut depuis le 8/2/2021, mais toujours sous la résistance oblique qui gravite vers 82,5E. Inversion de polarité à la hausse valide en cas de franchissement des 83,25E.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +2.14%