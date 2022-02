Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : rebondit sur 87E, refranchit 93E information fournie par Cercle Finance • 07/02/2022 à 16:40









(CercleFinance.com) - Sanofi rebondit sur 87E et refranchit 93E et se rapproche d'un re-test du zénith des 94,94E du 27/01.

En cas de franchissement, possibilité de retracement rapide des 101,1E, le zénith historique de mi-mai 2015.





