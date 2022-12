Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : pullback sous les 86E information fournie par Cercle Finance • 02/12/2022 à 18:27









(CercleFinance.com) - Après un double échec sous les 88E, Sanofi amorce un pullback sous les 86E : le titre amorce une glissade en direction des 82,43E du 11/11, laquelle pourrait se poursuivre jusque vers le palier des 80,5E.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -1.92%