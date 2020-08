Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : pullback sous 91E, menace les 88E. Cercle Finance • 04/08/2020 à 18:44









(CercleFinance.com) - Sanofi subit un pullback sous 91E, juste après avoir refermé le 'gap' des 90,75E du 23 juillet. Une cassure des 88E précéderait une correction en direction de 84E puis de 81E (règle du balancier).

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -2.27%