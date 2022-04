Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: publication positive pour le rilzabrutinib information fournie par Cercle Finance • 14/04/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de la publication, dans le New England Journal of Medicine, de résultats positifs de phase I/II sur son rilzabrutinib dans le traitement de la thrombocytopénie immune, maladie rare caractérisée par la destruction ou la dégradation des plaquettes.



Le rilzabrutinib a permis d'obtenir une augmentation rapide et durable du nombre de plaquettes chez des patients présentant une thrombocytopénie immune lourdement prétraitée. Les données rendent en outre compte d'un profil de sécurité acceptable.



La FDA des États-Unis a accordé une procédure accélérée au rilzabrutinib dans la thrombocytopénie immune en novembre 2020, après avoir obtenu le statut de médicament orphelin. Le produit fait l'objet de multiples essais cliniques pour différentes maladies.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris 0.00%