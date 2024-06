Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: publication positive pour Dupixent dans le NEJM information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de la publication dans le New England Journal of Medicine (NEJM) des résultats d'une étude positive de phase III consacrée à Dupixent (dupilumab) dans le traitement de l'oesophagite à éosinophiles de l'enfant âgé de 12 mois à 11 ans.



'La majorité des patients de cette tranche d'âge traités par Dupixent pour une oesophagite à éosinophiles ont présenté une rémission histologique et des améliorations soutenues pendant une durée pouvant aller jusqu'à un an', précise le groupe de santé.



Les données de cette étude ont motivé à la fois l'examen prioritaire que la FDA des États-Unis a accordé au Dupixent et son approbation pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles de l'enfant âgé de 12 mois à 11 ans pesant au moins 15 kg.





Valeurs associées SANOFI 90,79 EUR Euronext Paris 0,00%