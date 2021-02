Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : publication favorable à Libtayo dans The Lancet Cercle Finance • 12/02/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de la publication par The Lancet de données sur Libtayo, montrant un prolongement de la survie globale chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules dont 50% ou plus des cellules tumorales expriment la protéine PD-L1. 'L'effet de Libtayo sur le prolongement de la survie globale a été supérieur à celui de la chimiothérapie, même avec un taux de croisement élevé', précise Sanofi, ajoutant que ces données forment la base de soumissions réglementaires. Libtayo est développé et commercialisé conjointement par Regeneron et Sanofi dans le cadre d'un accord de collaboration global. Son utilisation dans le traitement du CPNPC au stade avancé est encore expérimentale.

