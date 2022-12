Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Sanofi: publication favorable à Dupixent dans le NEJM information fournie par Cercle Finance • 22/12/2022 à 07:43

(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de la publication par le New England Journal of Medicine des résultats d'un essai positif de phase III portant sur son Dupixent dans le traitement de l'oesophagite à éosinophiles, maladie inflammatoire chronique évolutive qui altère l'oesophage.



Cet essai a montré que, chez les adultes et adolescents, un traitement par Dupixent 300 mg, une fois par semaine, a permis d'observer des améliorations significatives des signes et symptômes de la maladie, qui se sont maintenues pendant près d'un an.



Ces données ont motivé l'approbation de Dupixent par la FDA des États-Unis en mai 2022 et ont fait l'objet d'un avis favorable du CHMP de l'EMA, recommandant son approbation dans cette indication dans l'UE, une décision finale étant attendue dans les prochains mois.