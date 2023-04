Sanofi: publication de deux études positives sur fitusiran information fournie par Cercle Finance • 04/04/2023 à 08:18

(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de la publication des résultats de deux études de phase III sur fitusiran publiées dans The Lancet et The Lancet Haematology, qui 'montrent son potentiel à répondre aux besoins médicaux de tous les patients atteints d'hémophilie'.



Ces deux études de phase III baptisées ATLAS-INH et ATLAS-A/B, dont les résultats ont été présentés au Congrès de l'American Society of Hematology 2021, ont atteint leurs critères d'évaluation primaires et secondaires.



'Une prophylaxie par fitusiran a permis d'obtenir des améliorations cliniques significatives et de protéger contre les saignements toutes les populations atteintes d'hémophilie incluses dans ces études', précise le groupe de santé.