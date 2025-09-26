Sanofi proposera tous ses produits d'insuline pour 35 dollars par mois aux États-Unis

(Ajout de détails dans l'ensemble de l'article)

Le fabricant français de médicaments Sanofi SASY.PA a déclaré vendredi qu'il offrirait un mois d'approvisionnement de l'un de ses produits d'insuline pour 35 dollars à tous les patients aux États-Unis avec une ordonnance valide, indépendamment de leur statut d'assurance.

Le programme, qui s'adressait auparavant aux patients diabétiques non assurés, inclura désormais les personnes bénéficiant d'une assurance commerciale ou de Medicare, a indiqué le fabricant de médicaments.

Le programme élargi sera disponible pour les patients à partir du 1er janvier, a déclaré Sanofi, ajoutant qu'ils pourront acheter n'importe quelle combinaison, type et quantité d'insulines Sanofi avec une ordonnance valide pour le prix mensuel fixe de 35 dollars.