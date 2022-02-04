Sanofi propose un dividende en hausse de 4,1% à 3,33 euros pour 2021
information fournie par Reuters04/02/2022 à 08:28
4 février (Reuters) - Sanofi SA SASY.PA a indiqué vendredi dans un communiqué: * SANOFI - LE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2021 A PROGRESSÉ À €37 761 MILLIONS, SOUTENU PAR DUPIXENT® (+52,7% À €5 249 MILLIONS) ET LES VACCINS (+6,8% À €6 323 MILLIONS) * SANOFI - MARGE OPÉRATIONNELLE DES ACTIVITÉS EN 2021 EN HAUSSE DE 1,3 PPT À 28,4%, REFLÉTANT L’AMÉLIORATION DE LA MARGE BRUTE ET L’EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE * SANOFI - €2.410 MILLIONS D’ÉCONOMIES ONT ÉTÉ GÉNÉRÉES EN 2020 ET 2021, LARGEMENT RÉINVESTIS DANS LES MOTEURS DE CROISSANCE * SANOFI - LE BNPA DES ACTIVITÉS DE 2021 EST DE €6,56, EN HAUSSE DE 11,9% À DONNÉES PUBLIÉES ET DE 15,5% À TCC * SANOFI - LE BNPA IFRS EST DE €4,97 (EN BAISSE DE 49,3%) REFLÉTANT LA PLUS-VALUE LIÉE À LA VENTE DES ACTIONS REGENERON EN 2020 * SANOFI - LE BNPA IFRS DE 2021 EST DE €4,97 (EN BAISSE DE 49,3%) REFLÉTANT LA PLUS-VALUE LIÉE À LA VENTE DES ACTIONS REGENERON EN 2020 * SANOFI - LE FREE CASH FLOW ATTEINT €8 096 MILLIONS EN 2021, UN DOUBLEMENT SUR TROIS ANS ET UN MONTANT SUPÉRIEUR À L’OBJECTIF DE 2022 * SANOFI - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 3 FÉVRIER A PROPOSÉ UN DIVIDENDE DE €3,33 SOIT UNE HAUSSE DE 4,1% * SANOFI ANTICIPE UN BNPA DES ACTIVITÉS 2022 EN CROISSANCE “LOW DOUBLE-DIGIT“ À TCC * SANOFI - L’EFFET DES CHANGES SUR LE BNPA DES ACTIVITÉS 2022 EST ESTIMÉ À ENVIRON +2% À +3% EN APPLIQUANT LES TAUX DE CHANGE MOYENS DE JANVIER 2022 * SANOFI - NOUS SOMMES EN BONNE POSITION POUR ATTEINDRE NOS OBJECTIFS FINANCIERS 2022 - DG (Bureau de Paris) ((blandine.henault@thomsonreuters.com;))
Valeurs associées
|Euronext Paris
|+1.86%
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer