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Sanofi propose un dividende en hausse de 4,1% à 3,33 euros pour 2021
information fournie par Reuters04/02/2022 à 08:28

    4 février (Reuters) - Sanofi SA  SASY.PA  a indiqué vendredi
dans un communiqué:
    * SANOFI - LE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2021 A PROGRESSÉ À €37
761
MILLIONS, SOUTENU PAR DUPIXENT® (+52,7% À €5 249 MILLIONS) ET
LES VACCINS (+6,8% À €6 323 MILLIONS)
    * SANOFI - MARGE OPÉRATIONNELLE DES ACTIVITÉS EN 2021 EN
HAUSSE DE
1,3 PPT À 28,4%, REFLÉTANT L’AMÉLIORATION DE LA MARGE BRUTE ET
L’EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE
    * SANOFI - €2.410 MILLIONS D’ÉCONOMIES ONT ÉTÉ GÉNÉRÉES EN
2020 ET
2021, LARGEMENT RÉINVESTIS DANS LES MOTEURS DE CROISSANCE
    * SANOFI - LE BNPA DES ACTIVITÉS DE 2021 EST DE €6,56, EN
HAUSSE
DE 11,9% À DONNÉES PUBLIÉES ET DE 15,5% À TCC
    * SANOFI - LE BNPA IFRS EST DE €4,97 (EN BAISSE DE 49,3%)
REFLÉTANT LA PLUS-VALUE LIÉE À LA VENTE DES ACTIONS REGENERON EN
2020
    * SANOFI - LE BNPA IFRS DE 2021 EST DE €4,97 (EN BAISSE DE
49,3%)
REFLÉTANT LA PLUS-VALUE LIÉE À LA VENTE DES ACTIONS REGENERON EN
2020
    * SANOFI - LE FREE CASH FLOW ATTEINT €8 096 MILLIONS EN
2021, UN
DOUBLEMENT SUR TROIS ANS ET UN MONTANT SUPÉRIEUR À L’OBJECTIF DE
2022
    * SANOFI - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 3 FÉVRIER A
PROPOSÉ UN
DIVIDENDE DE €3,33 SOIT UNE HAUSSE DE 4,1%
    * SANOFI ANTICIPE UN BNPA DES ACTIVITÉS 2022 EN CROISSANCE
“LOW
DOUBLE-DIGIT“  À TCC
    * SANOFI - L’EFFET DES CHANGES SUR LE BNPA DES ACTIVITÉS
2022 EST
ESTIMÉ À ENVIRON +2% À +3% EN APPLIQUANT LES TAUX DE CHANGE
MOYENS DE JANVIER 2022
    * SANOFI - NOUS SOMMES EN BONNE POSITION POUR ATTEINDRE NOS
OBJECTIFS FINANCIERS 2022 - DG


 (Bureau de Paris)
 ((blandine.henault@thomsonreuters.com;))
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