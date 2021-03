SANOFI propose la nomination de Christian Brandts et Barbara Lavernos aux postes d'administrateurs

(AOF) - Le Conseil d'administration de Sanofi a décidé de proposer, dans le cadre de la prochaine Assemblée générale des actionnaires prévue le 30 avril prochain, la nomination de deux nouveaux administrateurs, Christian Brandts et Barbara Lavernos, ainsi que la ratification de la nomination par cooptation de Gilles Schnepp et le renouvellement des mandats de Fabienne Lecorvaisier et Melanie Lee.

Bernard Charlès, dont le mandat arrive à expiration à l'issue de la prochaine Assemblée générale, a souhaité ne pas se représenter afin d'éviter des conflits d'intérêts qui pourraient naître du développement du partenariat entre Sanofi et Dassault Systemes, qu'il dirige.

Par ailleurs, Laurent Attal, après avoir siégé au Conseil d'administration pendant 9 ans, a décidé de prendre sa retraite et en conséquence de démissionner de son mandat d'administrateur avant ladite assemblée.

Christian Brandts est actuellement Directeur à l'University Cancer Center Frankfurt. En plus de ses fonctions, Christian Brandts poursuit ses activités de recherche portant principalement sur la recherche translationnelle sur le cancer et l'oncologie personnalisée. Il fait partie de réseaux nationaux et internationaux d'experts en oncologie, et est membre du conseil de l'Institut du cancer de Francfort et de l'Organisation des instituts européens du cancer (OECI).

Barbara Lavernos est en charge depuis février 2021 de la Direction Générale de la Recherche, de l'Innovation et des Technologies du groupe l'Oréal. Elle a effectué l'ensemble de sa carrière chez l'Oréal qu'elle rejoint en 1991. Elle est nommée dès 2004 Directrice Générale des Achats Groupe, pour l'ensemble des achats mondiaux de l'Oréal, puis en 2012 Directrice Générale des marchés du Travel Retail. En 2014, elle est nommée Directrice Générale des Opérations et membre du Comité Exécutif du groupe, et a piloté à compter de fin 2018 l'ensemble des équipes IT avec comme mission la transformation technologique du groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

D'excellentes perspectives pour le secteur

Selon Moody's le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser de 4 à 6 % en 2021, contre 2 à 4 % prévus initialement.

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

A côté des opportunités existent également des menaces au rang desquelles figurent les baisses de prix potentielles, en particulier aux États-Unis, premier marché mondial. La montée en puissance des biosimilaires (génériques des médicaments biologiques) devrait également contribuer à tirer les prix vers le bas.