Sanofi : projet de société commune en e-santé

(CercleFinance.com) - Sanofi, Capgemini, Generali et Orange annoncent le projet de création d'une société commune en France, visant à accélérer le développement de solutions concrètes en matière de santé et leurs mises à disposition sur le marché au bénéfice des patients. Ce projet rassemblera les meilleures expertises scientifiques et technologiques françaises et européennes, qui disposeront d'une plateforme numérique et d'un lieu physique à Paris, et s'articulera avec l'initiative 'PariSanté Campus'. Les partenaires fondateurs prévoient un investissement initial de 24 millions d'euros dans cette nouvelle entité. Cette démarche a vocation à être opérationnelle en juin 2021 pour la plateforme numérique et en décembre 2021 pour la plateforme physique.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.29%