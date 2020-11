Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : procédure accélérée pour le rilzabrutinib Cercle Finance • 18/11/2020 à 07:53









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que la FDA des États-Unis a accordé une procédure accélérée au rilzabrutinib, un inhibiteur expérimental de la tyrosine kinase de Bruton (BTK) par voie orale, pour le traitement de la thrombocytopénie immune. Cette affection auto-immune se caractérise par une diminution de la survie des plaquettes et une perturbation de la production plaquettaire entrainant une thrombocytopénie, une prédisposition aux saignements et une détérioration de la qualité de vie des patients. Les résultats positifs d'une étude de phase I/II viennent en outre de motiver le lancement d'une étude de phase III dans le but d'évaluer le rilzabrutinib, pour lequel FDA a déjà accordé le statut de médicament orphelin en octobre 2018.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +1.30%