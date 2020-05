Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : prix fixé pour la cession d'actions Regeneron Cercle Finance • 27/05/2020 à 07:12









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce avoir accepté de vendre 11,8 millions d'actions Regeneron par voie d'offre publique, au prix de 515 dollars l'action, ainsi que de vendre à Regeneron 9,8 millions de ses actions pour cinq milliards de dollars. En tout, le géant français de la santé va vendre ainsi 21,6 millions d'actions Regeneron pour un produit brut de 11,1 milliards de dollars, qui lui permettra de soutenir l'exécution de sa stratégie d'innovation et de croissance. Dans le cadre de l'offre, les banques coordinatrices disposeront d'une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1,2 millions d'actions Regeneron supplémentaires, ce qui pourrait porter le produit brut pour Sanofi à 11,7 milliards de dollars.

