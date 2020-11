Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi prévoit de finaliser le rachat de Kiadis au S1 2021 Reuters • 30/11/2020 à 07:02









30 novembre (Reuters) - * SANOFI ET KIADIS PHARMA INDIQUENT RÉALISER DES PROGRÈS DANS LA PRÉPARATION DE L'OFFRE D'ACHAT DE SANOFI SUR KIADIS * SANOFI ET KIADIS PRÉVOIENT DE FINALISER L'OPÉRATION AU PREMIER SEMESTRE 2021 (Bureau de Paris)

Valeurs associées KIADIS PHARMA Euronext Amsterdam 0.00% SANOFI Euronext Paris -0.19%