Sanofi: présente des traitements pour la SEP

(CercleFinance.com) - Sanofi présentera de nouvelles données lors de la 9e réunion conjointe ECTRIMS-ACTRIMS évaluant trois traitements expérimentaux pour la sclérose en plaques (SEP).



De nouvelles découvertes concernant le tolébrutinib bioactif, l'inhibiteur oral expérimental de la tyrosine kinase de Bruton (BTK) de la société, renforcent la capacité de ce candidat à court terme à atteindre le système nerveux central (SNC) pour cibler la neuroinflammation latente.



Les données du frexalimab, le nouvel anticorps expérimental anti-CD40L de deuxième génération et du SAR443820, le premier inhibiteur oral expérimental de la protéine kinase 1 (RIPK1) interagissant avec les récepteurs pénétrant dans le cerveau (RIPK1), seront également présentées.



Erik Wallström, MD, PhD, Responsable mondial du développement en neurologie, Sanofi: ' Pour le tolébrutinib, la lutte contre l'activité de neuroinflammation latente au sein du SNC représente un grand besoin non satisfait dans le domaine de la SEP et offre un potentiel important pour limiter la nature destructrice et invalidante de cette maladie '.





