Sanofi : présente de nouvelles données pour le tolébrutinib

(CercleFinance.com) - Le groupe présente de nouvelles données à long terme qui confortent le profil de tolérance et d'efficacité du tolébrutinib à pénétration cérébrale. Ces données sont présentées au 37ème Congrès du Comité européen pour le traitement et la recherche concernant la sclérose en plaques (ECTRIMS). Les résultats à un an de l'étude de prolongation de phase IIb consacrée au tolébrutinib à pénétration cérébrale montrent une forte adhésion au traitement - 98 % des patients ont poursuivi leur traitement. ' Après 48 semaines, l'activité moyenne des lésions visibles à l'IRM est restée faible chez les patients ayant débuté un traitement par tolébrutinib 60 mg ou ayant été permutés vers ce traitement ' indique le groupe. ' Les données d'études in vitro de la microglie humaine confortent les observations antérieures selon lesquelles le tolébrutinib peut moduler la signalisation inflammatoire dépendante de la BTK ' rajoute Sanofi.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.65%