Sanofi : présentation de perspectives pour Dupixent Cercle Finance • 11/06/2020 à 07:22









(CercleFinance.com) - Sanofi indique qu'il va présenter les opportunités de croissance et la stratégie de développement de Dupixent (dupilumab) dans les maladies inflammatoires de type 2, dans le cadre du cycle de cinq sessions consacrées à l'évolution de son portefeuille de R&D. Il anticipe une forte croissance pour Dupixent et s'est fixé pour objectif de réaliser, à maturité, plus de 10 milliards d'euros de ventes pour ce médicament dont le mécanisme d'action unique cible la voie de l'inflammation de type 2. 'Des données récentes confortent les applications cliniques supplémentaires de ce médicament dans la prise en charge des maladies médiées par une inflammation de type 2, comme l'oesophagite à éosinophiles', souligne le géant français de la santé.

