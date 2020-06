Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : présentation de la stratégie en oncologie Cercle Finance • 02/06/2020 à 08:00









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce la présentation, ce jour, de sa stratégie en oncologie, axée sur quatre grandes catégories de cancers, avec quatre produits phares 'ayant à ses yeux le potentiel de transformer la prise en charge des patients'. Ces quatre domaines stratégiques sont le myélome multiple et les cancers, respectivement, de la peau, du poumon et du sein. Ses quatre produits phares sont Sarclisa, Libtayo, ainsi que deux médicaments expérimentaux en développement. 'L'exécution de notre stratégie en oncologie gagne rapidement en puissance avec plusieurs avancées à la fois en ce qui concerne nos projets de développement et nos médicaments commercialisés', commente le directeur général Paul Hudson.

