Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : présentation de données positives sur Libtayo Cercle Finance • 18/09/2020 à 09:55









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que des résultats positifs d'un essai pivot de phase II consacré à Libtayo (cemiplimab) en monothérapie, dans le traitement du carcinome basocellulaire au stade avancé, ont fait l'objet d'une présentation de dernière minute au Congrès 2020 de l'ESMO. 'Libtayo est le premier médicament expérimental ayant permis d'observer un bénéfice clinique dans le cadre d'un essai prospectif consacré au carcinome basocellulaire au stade avancé, après un traitement par inhibiteur de la voie Hedgehog', souligne-t-il. Ces données formeront la base des soumissions qui seront présentées aux autorités réglementaires, en particulier celles des États-Unis et de l'Union européenne. Libtayo est développé conjointement par Sanofi et Regeneron.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.78%