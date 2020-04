Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : présentation de données dans la SEP le 23 avril Cercle Finance • 17/04/2020 à 07:17









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce qu'il présentera, le 23 avril, les données détaillées de son essai de phase IIb consacré à son inhibiteur BTK expérimental (SAR442168), petite molécule sélective à pénétration cérébrale par voie orale, dans le cadre d'une séance scientifique virtuelle. En février, le géant de la santé avait indiqué que le critère d'évaluation principal de l'étude avait été atteint et que l'inhibiteur BTK avait significativement réduit l'activité de la sclérose en plaques (SEP), telle que mesurée par imagerie par résonnance magnétique.

