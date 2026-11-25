(Zonebourse.com) - Sanofi s'affiche parmi les plus fortes hausses du CAC 40 ce mercredi matin, s'octroyant 3,4% après son bond de 9,7% de la veille. Le géant pharmaceutique continue de profiter de l'accueil favorable réservé par les analystes à son projet d'acquisition d'Insmed pour 41 milliards de dollars. Jefferies confirme sa recommandation à l'achat et relève son objectif de cours à 120 euros, tandis que RBC passe à surperformer avec une cible remontée de 80 à 105 euros.

Les deux analystes estiment que l'opération apporte la visibilité tant attendue sur l'après-Dupixent et ouvre la voie à une revalorisation durable du titre.

Sur le plan stratégique, Sanofi se dote d'un second moteur de croissance ayant déjà fait ses preuves sur le plan commercial, plutôt que de dépendre exclusivement de son portefeuille de médicaments en développement pour compenser la future perte d'exclusivité de Dupixent.

Brinsupri, dont RBC estime le potentiel de ventes annuelles à 8 milliards de dollars à son pic, Arikayce et TPIP viennent renforcer le portefeuille du groupe dans les maladies respiratoires, l'immunologie et les maladies rares. Ces actifs devraient également bénéficier de la puissance commerciale de Sanofi à l'échelle mondiale.

Une visibilité accrue jusque dans les années 2030

Jefferies peine à identifier des points faibles dans cette opération, qui devrait conforter une croissance annuelle moyenne du bénéfice par action de l'ordre de 7 à 9% jusque dans les années 2030. Après un effet dilutif jusqu'en 2028, l'acquisition devrait se révéler rapidement et significativement relutive, au point de neutraliser l'impact de la perte d'exclusivité de Dupixent sur les bénéfices, même en l'absence d'une prolongation de la protection intellectuelle du médicament.

La solide génération de trésorerie devrait par ailleurs permettre un désendettement rapide et préserver la flexibilité financière du groupe en vue d'éventuelles nouvelles acquisitions d'ici la fin de la décennie. Le laboratoire dispose désormais, selon Jefferies, d'au moins dix ans pour étoffer son pipeline.

RBC souligne pour sa part que Sanofi devrait afficher, une fois l'opération finalisée, l'un des profils de croissance les plus attractifs du secteur pharmaceutique européen, avec une progression annuelle moyenne de son chiffre d'affaires de 8,1% entre 2025 et 2030, contre 5,4% pour ses pairs. En dépit de l'envolée du titre mardi, l'analyste juge sa valorisation toujours particulièrement attractive. Sur la base des cours de la veille, Sanofi se négociait à 9,8 fois ses bénéfices attendus à douze mois, contre 12,5 fois pour ses homologues européens, soit une décote de 22% malgré des perspectives de croissance supérieures.

Le courtier estime que le mouvement de revalorisation ne fait que commencer, le marché n'ayant pas encore pleinement intégré la pérennité de la croissance du groupe. Il retient désormais un multiple de 11 fois les bénéfices attendus en 2027, contre 9 fois précédemment.

Jefferies considère de son côté que la décote liée au déficit de crédibilité du management devrait également s'effacer. L'application d'un multiple de valorisation en ligne avec celui du secteur aux bénéfices attendus en 2028 justifie ainsi son nouvel objectif de cours de 120 euros.

Pour les deux intermédiaires, le rachat d'Insmed, dont la finalisation est attendue au premier semestre 2027, devrait profondément modifier la perception boursière de Sanofi. La question n'est désormais plus tant de savoir ce qui remplacera Dupixent que d'apprécier l'ampleur et la pérennité des nouveaux relais de croissance du laboratoire.

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