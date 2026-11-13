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Sanofi poursuit sa série haussière, Citi relève sa cible
information fournie par AOF 13/11/2026 à 10:37

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(Zonebourse.com) - Sanofi est sur le point de boucler une semaine positive avec une cinquième hausse consécutive ( 0,14%, à 88,10 euros). Sur les quatre dernières séances, l'action du laboratoire français a déjà repris 5,06%. Ce vendredi, Citi a légèrement relevé sa cible de cours, et également rehaussé ses prévisions de bénéfices à moyen terme.

La banque américaine a ainsi relevé de 5 à 10% ses prévisions de bénéfices pour la période 2026-2030 afin de refléter des marges plus élevées ainsi qu'un prix net plus avantageux pour le Dupixent, grâce à une meilleure gestion des remises et du programme "340B". Ce programme est un dispositif américain qui oblige les laboratoires à vendre certains médicaments à prix fortement réduits à des établissements de santé éligibles, notamment des hôpitaux accueillant des populations défavorisées.

L'objectif de cours de Citi est ainsi passé de 78 à 93 euros, mais la recommandation est restée à neutre.

Les analystes expliquent cette décision car selon eux, le cours de l'action, après les résultats du troisième trimestre, intègre déjà ce bénéfice par action plus élevé, mais Citi explique ne pas avoir relevé ses prévisions de croissance au-delà de 2027, car l'amélioration du prix net de Dupixent devrait soutenir la croissance en 2026 et 2027, mais pas après.

Ce traitement fait face à certaines menaces concurrentielles notamment face au Tozorakimab d'AstraZeneca pour la BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) au premier trimestre 2027 ou le Tilrekimig de Pfizer et le Zumilokibart d'Abbvie/Apogee actuellement en phase III avec un lancement prévu vers 2029-2030.

Enfin, Citi relève que le portefeuille de produits en développement de Sanofi nécessite encore des améliorations et que les opérations de fusions-acquisitions représentent un facteur de risque, tant à la hausse qu'à la baisse.

Les risques et opportunités selon Citi

Parmi les facteurs à surveiller, la banque américaine note l'échec de la commercialisation d'actifs clés en développement, des risques politiques ou liés à la tarification, comme une réforme du prix des médicaments. Les analystes soulignent également la concurrence des médicaments génériques ou biosimilaires, des risques juridiques liés à la propriété intellectuelle, les changes et des acquisitions surpayées ou dilutives.

A l'inverse, les facteurs susceptibles de soutenir le titre selon Citi sont : une adoption des médicaments commercialisés supérieure aux attentes, un développement plus rapide ou un potentiel plus élevé pour les actifs en pipeline et des opérations de fusions-acquisitions ou de développement commercial créatrices de croissance.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 13/11/2026 à 10:37:00.

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