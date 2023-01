Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: porte le capital du fonds evergreen à plus de 750 ME information fournie par Cercle Finance • 11/01/2023 à 17:41









(CercleFinance.com) - Sanofi Ventures annonce que Sanofi a pris un engagement de capital pluriannuel supplémentaire, qui portera le capital de son fonds d'investissement evergreen à plus de 750 millions de dollars.



Le fonds permet de soutenir les futures opérations de business development et de fusion et acquisition de Sanofi.



Cette augmentation de capital permettra également de renforcer l'équipe d'investisseurs de Sanofi Ventures et ses capacités d'investissement à l'échelle mondiale.



Paul Hudson, Directeur Général, Sanofi a déclaré ' Tout en continuant de bâtir un portefeuille de développement de première catégorie, nous investissons dans les entreprises au stade précoce qui, comme nous, s'engagent dans des recherches scientifiques porteuses de transformations et dans l'innovation digitale.'





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris 0.00%