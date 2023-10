Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: plonge après la présentation du plan stratégique information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 17:41









(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 19% en fin de séance après l'annonce des chiffres du 3ème trimestre 2023 et l'annonce du plan stratégique .



' Sanofi publie ce matin ses résultats du T3 23 qui ressortent en dessous des attentes au niveau des ventes et de son Core BPA. Sanofi reste impacté par un effet changes délétère sur la période (-7% en topline et -9% en bottom line) ' indique Oddo BHF.



L'analyste souligne que les ventes totales du groupe ressortent à 11 964 ME contre 12 097 ME attendu (-4.1% ; +3.2% à tcc), son core EBIT à 4 028 ME contre 4 078ME att (-10.4% ; -1% tcc) pour un Core BPA de 2.55 E contre 2.61 E attendu (source Vara Research).



' Côté Vaccins, les ventes de la grippe saisonnière sont inférieures aux attentes du fait notamment d'un fort déclin du taux de vaccination ' indique le bureau d'analyses.



Oddo BHF indique que le marché devrait se focaliser sur l'annonce du plan stratégique présenté ce matin.



Le plan implique une sortie de son activité Consumer (au plus tôt au T4 2024), et un ' costs savings ' de 2 MdE entre 2024 et 2025 mais qui seront réinvestis entièrement.



' La déception vient des premières orientations pour 2024 et l'annonce de l'arrêt de sa guidance MT. En effet, du fait d'un taux d'imposition plus important qu'anticipé (passage de 19% à 21% l'année prochaine), le groupe anticipe une baisse de son Core BPA en ' low single digit '. Le Css enregistrait jusqu'alors une hausse de 6% pour l'année prochaine. De plus, Sanofi ne visera plus un ratio de Core EBIT de 32% en 2025. Un ajustement des attentes du même ordre qu'en 2024 est à prévoir ' rajoute Oddo BHF.



Oddo BHF confirme son conseil à Surperformance et son objectif de 105 E.







