Sanofi: plein contrôle commercial de l'anti-VRS aux USA

(CercleFinance.com) - Sanofi a annoncé mardi une simplification de ses accords contractuels avec AstraZeneca et Sobi, de tel sorte que le groupe français aura désormais le plein contrôle commercial du nirsevimab, un projet de traitement contre le VRS, aux Etats-Unis.



Au terme de ces nouveaux contrats, Sanofi va mettre fin à son accord de participation avec le laboratoire suédois Sobi, tout en actualisation son partenariat existant avec AstraZeneca.



La modification de la collaboration avec AstraZeneca donnera à Sanofi l'entier contrôle commercial du nirsevimab aux Etats-Unis, sans remettre e, question les accords conclus pour les territoires en dehors du marché américain.



Le nirsevimab, ou Beyfortus selon son nom commercial, est un anticorps expérimental à longue durée d'action visant à protéger les nourrissons contre les infections par le VRS, de leur naissance jusqu'à leur première saison virale au moyen d'une seule dose.



Développé conjointement par Sanofi et AstraZeneca, le médicament devrait être commercialisé à temps pour la saison 2023/24 du virus respiratoire syncitial.



Dans son communiqué, Sanofi souligne avoir simultanément conclu un accord de redevance directe avec Sobi afin de partager une partie des ventes nettes de nirsevimab aux Etats-Unis.



Coté à la Bourse de Paris, le titre Sanofi reculait de 0,6% mardi matin à la Bourse de Paris, dans un marché parisien en nette progression (+0,6%).



Hier, Sanofi avait annoncé le retrait et la re-soumission du formulaire de notification et de rapport préalable à la fusion prévu par la loi Hart-Scott-Rodino, ainsi que la prolongation de son offre publique d'achat sur Provention.



L'objectif est de fournir à la Federal Trade Commission (FTC) un délai supplémentaire en vue de l'examen du projet de fusion.



La période d'attente prévue par la loi expirera le 25 avril, tandis que l'opération devrait être finalisée au deuxième trimestre.





