Sanofi : plafonne sous 89,35E, les 86E en vue ?

(CercleFinance.com) - Sanofi plafonne sous 89,35E (le 29/06) et retombe vers 87E, enfonçant le petit plancher des 87E du 23 juin (pénalisé par le report d'une mise sur le marché d'un vaccin anti-Covid). Le titre devrait revenir combler le 'gap' 86,63E du 9 juin puis tester le support oblique haussier moyen terme des 86E.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -1.14%